Gli auguri del presidente della Provincia

Cari concittadini del Verbano Cusio Ossola, questo 2017 è stato sicuramente l'anno più complicato per la nostra provincia ma si sta concludendo con qualche speranza in più da riporre nel nuovo anno.

Grazie infatti ad alcune notizie importanti, giunte nelle scorse ore, si intravedono soluzioni definitive a problemi che ci riguardano e che hanno caratterizzato il dibattito politico degli ultimi 15 anni.

Mi riferisco ad una sanità che finalmente va strutturandosi in un ospedale unico provinciale supportato da fondamentali presidi di medicina territoriale che stanno via via nascendo nel Verbano, nel Cusio e nell'Ossola ed ai lavori di messa in sicurezza della Strada Statale 34, opere entrambe finalmente finanziate per parte pubblica e quindi realizzabili già a partire dal prossimo anno.

Il tema della viabilità è prioritario per il nostro territorio provinciale, interamente montano, sia dal punto di vista turistico, la nostra provincia è seconda solo a Torino città per presenze turistiche, che da quello occupazionale legato agli spostamenti quotidiani dei lavoratori frontalieri.

A questo proposito è giusto ricordare che, sempre nel prossimo anno, sono previsti importanti interventi di allargamento della Strada Statale 337 della Valle Vigezzo nel tratto Re-Ponte Ribellasca ed il passaggio ad Anas da giugno 2018 di tre strade provinciali impostanti come la SP 75 della Val Cannobina, con relativa messa in sicurezza a carico di ANAS, la SP 229 del Lago d'Orta e la SP 66 della Valle Anzasca.

Un'altra buona notizia arriva dalla Legge di Stabilità appena approvata in Parlamento che contiene importati risorse utili a riportare, già dal 2018, le province italiane in una condizione più prossima alla normalità, dopo anni di soli tagli e prelievi, che hanno messo a dura prova i servizi erogati ai cittadini.

Dal 2018 si tornerà a parlare di bilancio triennale e di possibili investimenti su rete viaria ed edilizia scolastica.

Ma l'ente provincia non si occupa solamente di strade e scuole e continuerà ad erogare servizi per i cittadini e le imprese in campo autorizzativo e di vigilanza ambientale, nei trasporti pubblici,in accordo con la Regione Piemonte, e nella gestione delle politiche transfrontaliere attaverso il coordinamento del tavolo provinciale, nel sociale, in concerto con i tre CISS, la nostra Fondazione di Comunità e le numerose associazioni provinciali nel progetto "la Cura è di Casa" di cui la provincia è capofila e anche col settore Pari Opportunità con l'importante servzio svolto dallo Sportello Antiviolenza, di scuola e formazione anche in termini di dimensionamento, di coordinamento territoriale con i comuni per i programmi Interrreg, PSR e gli altri bandi europei e di supporto con i medesimi con il servizio di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza, di servizi postali, di caccia e pesca e di molto altro ancora.

A nome di tutto il Consiglio Provinciale mi preme ribadire che il nostro impegno civico per la nostra provincia continuerà anche nel 2018 con spirito di servizio con l'unica finalità di traghettare il nostro territorio di confine verso una fase di maggior stabilità.

Auguri a tutti voi un sereno e magico Natale ed un 2018 ricco di soddisfazioni.

Il Presidente della Provincia del VCO

Stefano Costa