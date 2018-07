I ''piloni' della discordia entrano nel dibattito sul VCO lombardo

‘’I tralicci elettrici di Terna sui crinali possono andarci, non ci può andare il pilone sul Cazzola per garantire il collegamento previsto con lo sviluppo degli impianti tra veglia Devero. E' questa la diversità di trattamento messa in atto dalla Regione nel suo Piano paesaggistico’’. Così parla Valter Zanetta, sollecitato da noi nella conferenza stampa sul referendum pro Lombardia, referendum per il quale la Cassazione ha detto sì.

Se passassimo in Lombardia, ci sarebbero le stesse leggi restrittive in tema di ambiente? Il progetto Veglia Devero subirebbe menomazioni come dispone oggi la Regione Piemonte che vieta di installare un pilone sul crinale del Cazzola? Questo abbiamo chiesto a Zanetta.

L’ex senatore ha ricordato come ‘’le istanze del territorio non vengano ascoltate a Torino. I tralicci delle linee elettriche possono essere messi sui crinali, il pilone previsto per i nuovi impianti della San Domenico Ski invece viene vietato.’’.

Tradotto: se c’è un impatto ambientale, c’è per tutti, sembra voler dire l’ex senatore riferendosi soprattutto anche al nuovo progetto di Terna. Interconnector Italia Svizzera infatti attraversa zone ad alto impatto ambientale e diversi tralicci finiranno su crinali in alta montagna.

Sul progetto Veglia – Devero richiama anche l’attenzione dei 5Stelle, dopo che due esponenti del Movimento, uno residente nel Novarese l'altro nel Torinese, si sono scagliati contro il progetto. ‘’Credo debbano approfondire prima di scagliarsi contro il progetto Veglia Devero. Bisognerà spiegar loro cosa si intende fare realmente per lo sviluppo della valle’’ aggiunge Zanetta.

Ma Zanetta ricorda che ‘’col passaggio alla Lombardia la Regione Piemonte perderà un grande patrimonio ambientale come il VCO. Come farà la Regione? Perché in Ossola abbiamo il 38 per cento del territorio sottoposto a vincoli mentre in altre zone della regione solo il 10 per cento. Come lo riequilibrerà se il VCO andrà via?’’.

Considerazione sostenute dal sindaco di Crodo, Ermanno Savoia: ‘’Non è novità che il Piano Paesaggistico del Piemonte ci penalizza, anche perché Torino non ha preso in considerazione le nostre osservazioni. Ci ha sempre ignorati’’.