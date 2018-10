I produttori di FederIdroelettrica si confrontano a Viceno

Il nuovo decreto sulle Fonti di energia rinnovabile (FER),i canoni e i sovraccanoni, il referendum per il passaggio del VCO alla Lombardia. Questi alcuni dei temi dell’incontro tra i produttori di energia idroelettrica del VCO, tenutosi martedì pomeriggio all’hotel Edelweiss di Viceno di Crodo. Una ventina i produttori presenti, che hanno ascoltato gli interventi di Paolo Picco e Fabrizio Pizzorni, rispettivamente presidente e segretario di FederIdroelettrica, l’associazione di produttori che raggruppa 150 soci, dei quali una trentina operanti nella nostra provincia.

Picco ha esordito ricordano il momento difficile per la categoria a causa del decreto Fer che vorrebbe togliere gli incentivi. Il presidente ha ricordato che il Piemonte cuba il 15 per cento sulla produzione di idroelettrico in Italia e il VCO rappresenta il 5 per cento. Ha illustrato l’incontro avvenuto a Roma con i tecnici dei ministeri (Ambiente e Sviluppo Economico),che ha permesso di aprire alcuni spazi di dialogo sul decreto. Che per il responsabile di FederIdroelettrica ‘’riduce gli spazi per la produzione’’. Picco ha confermato la disponibilità dei ministeri ad avviare un dialogo anche perché ‘’Legambiente non si è detta contraria pur che ci sia la compatibilità ambientale’’.

In merito ai canoni, il segretario Fabrizio izzorni ha rilevato come il ‘’Piemonte sia la regione in cui si pagano canoni più alti, mentre in Lombardia i produttori versano la metà’’.

Un tema questo avvalorato anche dall’intervento dell’ex senatore Valter Zanetta che ha spiegato i vantaggi del passaggio del VCO in Lombardia. Il presidente Picco ha detto che l’associazione non prenderà posizione sul referendum ma a livello personale ha sottolineato ‘’come in Lombardia certi problemi non ci sarebbero e per i produttori sarebbe certamente meglio il passaggio della provincia’’ in terra lombarda.