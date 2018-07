I sindacati: ''Con gli accorpamenti Enel abbandona il territorio"

‘’Enel sta mettendo in atto, da anni, ristrutturazioni organizzative che si stanno connotando per un progressivo abbandono del territorio e una riduzione di personale di oltre 6 mila unità in tutta Italia’’. La denuncia arriva dalle organizzazioni sindacali. Filtcem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec richiamano l’attenzione degli enti locali, delle forze politiche e sociali del Piemonte contro l’azione messa in atto da Enel.

‘’In Piemonte – spiegano – si vogliono accorpare le Zone di Novara-Verbania e Vercelli-Biella, le zone di Rivoli e Ivrea. Nella nostra provincia Enel intende accorpare le unità operative di Verbania e Domodossola e nelle province di Novara e Vercelli rivedere i confini e unire le unità di Novara, Borgomanero, Vercelli e Serravalle Sesia, inoltre vuol superare alcuni distaccamenti e unità di staff che avranno dipendenza funzionale da livelli superiori a quelli territoriali’’.

Un sos che il sindacato lancia in queste ore, alla vigilia dell’ennesimo incontro con Enel.

‘’Non si deve trascurare – dicono – l’abbandono del territorio che significa anche l’eliminazione o la dispersione di possibilità occupazionali e di ricchezza’’.

Insomma un'azione che potrebbe rivelarsi preoccupante proprio perché la presenza sul posto di unità operative ha sinora permesso interventi efficaci e veloci.

‘’Enel ha in atto una riduzione delle spese di gestione – scrivono i sindacati – attraverso l’accentramento del livello decisionale e l’esternalizzazione delle attività. In una logica di deresponsabilizzazione verso gli obblighi del servizio elettrico poiché le imprese terze non sono vincolate in nessun modo agli obblighi derivanti dalla concessione del servizio elettrico assegnato a Enel’’.