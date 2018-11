Il bilancio, l'attività, la burocrazia i temi toccati nell'assemblea del Cai Villa

Approvato il bilancio preventivo 2019 della sezione Cai di Villadossola, che pareggia sulla cifra di 19549,40 euro. Decisa anche la riconferma delle quote associative e analizzata l’attività che la sezione ha svolto nel corso dell’anno. Affrontati poi l’argomento legato alla burocrazia, visto che il Cai nazionale sarebbe intenzionato a raccogliere i dati degli iscritti per ‘schedare’ tutti i soci, sino a far compilare sul sito una scheda personale di ognuno.

Sono i temi principali dell’assemblea svoltasi sabato alla sede Cai di Villa, presente un discreto numero di soci (la sezione ha 1483 iscritti). Il presidente Diego Varioletti e il vice Renato Boschi hanno illustrato la situazione della sezione che ‘’amministra’’ anche alcune strutture: la baita sezionale all’alpe San Giacomo e il rifugio dell’Andolla, la casa alpina di Villadossola. I responsabili dei vari corsi hanno spiegato i risultati raggiunti: dall’alpinismo allo scialpinismo, dall’arrampicata all’escursionismo, al Cai giovanile, all’attività nelle scuole. Nel 2019 in Ossola si terrà la settimana escursionistica nazionale che toccherà la Val Grande e sarà istituito un corso sezionale per accompagnatori mentre è in programma anche la valorizzazione del Sentiero Italia che vedrà la sezione impegnate con due appuntamenti tra la valle Antrona e l’Anzasca.

Della quota che i soci pagano, un euro va normalmente al Cai Nazionale, che quest’anno ha chiesto alle sezioni una donazione: destinare questo euro alle regioni Veneto e Friuli colpite dal forte maltempo per riparare i rifugi e ripristinare la sentieristica. La sezione di Villa ha deciso che devolverà più di 400 euro.

Infine la decisione del Cai Nazionale di istituire una banca dati con l’obbligatorietà di redigere una scheda per ogni socio da inserire online. Una scelta che sta creando malumore sia per l’impegno chiesto alle varie sezioni formate da volontari ma anche per i costi, con i dubbi che quest'operazione comporta anche per la privacy. Se ne riparlerà nella riunione delle sezioni Cai est Monte Rosa.