Il centrodestra: Chiamparino e Reschigna si diano una mossa, più soldi al VCO

VERBANIA – Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, e il suo vice, nonché assessore al bilancio Aldo Reschigna, si diano una mossa e negozino trasferimenti più consoni al fabbisogno del territorio, sia regionale che, soprattutto del Verbano Cusio Ossola. A chiederlo, con l’appello a mezzo stampa di stamattina dalla sede della Provincia, sono le minoranze consiliari “Lago e Monti” e “La Provincia per il Territorio". La discriminazione, spiega Giandomenico Albertella, “è palese, emerge sia dal confronto con province con densità di abitanti analoga alla nostra ma con molti meno comuni e, soprattutto, molti meno km di strade” .

Il Vco con 160 mila abitanti, 76 comuni e 592 km di strane provinciali, ha avuto 1 milione e 200 mila euro per le funzioni fondamentali e 670 mila per interventi sulla viabilità. “E dobbiamo dire grazie a Varese e Brescia che, come ha ricordato il presidente, Stefano Costa – commenta Albertella –, hanno determinato la maggioranza di 52 a 50 all’ultima assemblea dell’UPI (Unione Province d’Italia, ndr) che in sede ri ripartizione ci ha consentito di avere il milione e 200 mila. La legge di stabilità ci aveva riconosciuto 0 euro. Dov’erano i rappresentanti del territorio (l’onorevole Entico Borghi, ndr) al momento di votarla? Perché non hanno fatto sentire la loro voce?”. Prato, con 253 mila abitanti, 7 comuni e 78 km di strade nella ripartizione del fondo di compensazione destinato a Regioni, Province e città metropolitane – 317 milioni più 120 per le strade – ha avuto 4 milioni e 600 mila, più 450 mila per le arterie di sua competenza. Rimini (253 mila abitanti, 28 comuni, 480 km): 4 milioni e 800 mila più 850 mila, Pistoia (291 mila abitanti, 22 comuni, 404 km): 4 milioni e 300 mila più 830 mila.

La ripartizione del fondo penalizza anche il Piemonte cui sono stati assegnati 23 milioni e 700 mila euro conto i 33 milioni e 800 mila della Toscana che ha 700 mila abitanti in meno (3,7 milioni contro i 4,4 del Piemonte) dei 39 milioni e 900 mila della Puglia (4 milioni di abitanti) e dei 52 milioni e 500 mila della Campania”.