Il deputato Pd Fiano a Vogogna per la Giornata della Memoria

Il parlamentare del Pd, Emanuele Fiano, sarà ospite a Vogogna in occasione della Giornata della memoria. Oggi, Fiano interverrà alle 17,30 alla cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo a ricordo dei deportati Fiano, assieme al collega Enrico Borghi sindaco del paese, sarà alle 17,30 in piazza Pratini dove è in programma anche la lettura del libro ‘’Se questo è un uomo’’ di Primo Levi; poi alle 18 a palazzo Pretorio interverrà a una conferenza sul tema ‘’Gli ebrei e il mondo: perchè il dialogo è difficile?’’. La giornata è organizzata dal Comune di Vogogna e dalla Parrocchia del sacro Cuore. Emanuale è figlio di Nedo Fiano, ebreo deportato nel campo di Auschwitz e unico superstite di tutta la sua famiglia.