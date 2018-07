Il Movimento Nazionale Sovranista attacca la Regione sulla sanità: "C'è carenza di personale"

Settembre 2015 l'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta dichiara '' riforma ospedaliera necessaria, lavoriamo per migliorare l'offerta sanitaria piemontese. Ridurre i primariati da 842 a 667 , chiusura di strutture passando da 240 a 97 con relativa riduzione di posti letto. Strada obbligata per portare la Regione Piemonte fuori dal piano di rientro imposto dal ministero ( cioè tagli sulla salute dei Piemontesi )''. Luglio 2018 lo stesso assessore dichiara '' emergenza personale, si a 2600 borse di studio, entro fine mese unico cup regionale per ridurre le liste d'attesa''. Probabilmente anche a Palazzo Lascaris ( sede del consiglio regionale ) vige il principio di strategia economica- politica che chi svaluta deve poi rivalutare. Non sarà che la giunta Chiamparino sta cercando di correre ai ripari ( in cerca di consensi ) per la prossima corsa alle regionali 2019. Ospedale unico in montagna a mezza costa con parcheggio panoramico da realizzare nel comune di Ornavasso o in pianura tra Domodossola e Villadossola? Auspichiamo nel buon senso.

Il Commissario del MNS per il VCO

Massimo Ficara