Il Pd sul referendum: "Operazione di persone che stanno cercando di scalare la Lega del Vco"

E' tempo di commenti e di lettura del risultato del referendum in casa Pd. Il segretario provinciale Giuseppe Grieco ha convocato una conferenza stampa con il deputato Enrico Borghi sul tema. "Il primo dato - commenta Grieco - è stata la scarsa affluenza, ben al di sotto delle previsioni. Si pensava che almeno in Ossola la percentuale dei votanti sarebbe stata alta, invece è stata del 39%. Nel Verbano ha votato il 30% e nel Cusio il 24%". Aggiunge Grieco:"Ciò significa che non si cercano illusorie scorciatoie, o la "politica della mano tesa". Non irrilevante anche il numero dei no. Ricordiamo che il PD è stato l'unico partito che ha dato indicazione di votare no. Gli altri non si sono espressi". Il segretario dem fa anche delle considerazioni sui tempi: "Credo che ci siano state troppa fretta e poca lungimiranza, sia da parte dei promotori che del Governo. Non ho mai assistito a un iter referendario così veloce, tanto più che era il primo caso di una Provincia che voleva cambiare Regione. E tutto senza che fosse chiaro chi avrebbe dovuto sostenere i costi della consultazione". Conclude Grieco: "E' chiaro il Pd dovrà ora lavorare per il riconoscimento delle condizioni speciali di questo territorio".

Enrico Borghi ha invece analizzato politicamente il dato, attaccando innanzitutto il promotore del referendum, Valter Zanetta: "E' stata un'operazione di potere di un gruppo di persone che stanno tentando di scalare la Lega del Vco. E' la prima volta che vedo un congresso di partito pagato dai cittadini. Non lasceremo sotto silenzio questo giochetto. La Lega a Milano ha detto delle cose, parlando di accoglienza, a Verbania delle altre, e a Novara l'opposto. La Lega ha lanciato il sasso e nascosto la mano. Il Movimento Cinque Stelle, che è al Governo, invece ha vinto il premio "Ponzio Pilato", con un atteggiamento agnostico, silenzioso e non pervenuto". Prosegue Borghi: "I cittadini hanno compreso perfettamente la conduzione pressapochista e superficiale di questa vicenda". E ora? Borghi annuncia: "A breve con Aldo Reschigna presenteremo un'iniziativa che dia completa attuazione alla specificità montana del territorio. In Lombardia saremmo stati un'eterna periferia. Invece siamo zona di confine, ma non periferica".