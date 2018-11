Il Pd sulle sanzioni non pagate: "La politica antiquestua di Pizzi non ha funzionato"

Il Sindaco Pizzi è sempre più in difficoltà. Ormai la retorica sui migranti sta scemando (non perché la situazione sia cambiata, ma semplicemente perché al governo c’è uno che urla più di lui),trovare un nemico non è facile ed anche l’antica lotta contro i questuanti non sta dando i risultati da lui sperati. I mendicanti girano ancora per Domodossola e oltre alle reprimende del Sindaco, casualmente riprese da telecamere e fotografi, non vi è traccia di provvedimenti efficaci nei confronti di questa povera gente. Anzi, dall’ultimo Consiglio Comunale è emerso come i costi di notifica ed esecuzione (tra l’altro impossibile, perché nullatenenti) delle sanzioni amministrative sia di gran lunga superiore all’effettivo incasso delle sanzioni stesse (pari a zero). Il Sindaco, rifiutandosi di rispondere ma divagando con un gran sermone giuridico, pieno di inesattezze e approssimazioni, ha fatto intuire come la collettività stia buttando via fior di soldi per non ottenere alcun risultato. E addirittura poche settimane fa il Presidente Mattarella ha annullato l’ordinanza del comune di Carmagnola che puniva chi si limitava a chiedere in maniera non molesta la questua. Questo è il frutto del populismo: tante chiacchiere, tanti soldi pubblici sprecati, promesse irrealizzabili (spesso, fortunatamente) zero progetti di ampio respiro e risultati.

Pd Domodossola