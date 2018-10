Il referendum Pro Lombardia fa slittare il 'Vallino' a metà novembre

A seguito delle disposizioni dettate da Questura e Prefettura del VCO in data Venerdì 5 Ottobre, si comunica che, per non inficiare l'andamento e l'affluenza alle urne del referendum provinciale sull'annessione alla Lombardia, il 10° Rally Day dell'Ossola originariamente in programma per il 20/21 Ottobre, verrà rinviato al 17/18 Novembre.

La decisione arriva nonostante il consenso ed i permessi già rilasciati da tutti i comuni interessati dalla gara (Piedimulera, Pieve Vergonte e Stresa),sin da subito mostratisi favorevoli nonostante il referendum indetto il 9 Agosto 2018 a rally già definito.

In aggiunta a ciò anche la Provincia aveva già fornito il suo beneplacito, programmando il collaudo del percorso in data Giovedì 11 Ottobre; collaudo che verrà comunque effettuato in tale data.

Il format della gara rimarrà invariato con consegna roadbook, ricognizioni autorizzate, verifiche e cerimonia di presentazione Sabato 17 Novembre mentre Domenica 18 Novembre si entrerà nel vivo della gara con le 6 Prove Speciali.

Certi della Vostra comprensione, ci scusiamo per eventuali disagi e vi aspettiamo numerosi!

RUN SPORT ed il gruppo organizzatore