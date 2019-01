Il tempo sta scadendo: al via la mobilitazione per salvare Hydrochem

Mobilitazione in Ossola per salvare la Hydrochem di Pieve Vergonte. Le organizzazioni sindacali hanno indetto per venerdì un’assemblea per decidere quali iniziative adottare per cercare di sbloccare una situazione critica, frutto delle mancate scelte della dirigenza di Hydrochem, che, dopo aver fatto fuggire il probabile socio (di Trecate),sta mettendo in forse il posto di lavoro di 104 dipendenti e di una quarantina di altre persone che operano nell’indotto. In un manifesto diramato in queste ore il sindacato invita tutti a mobilitarsi. Scrive: ‘’Questa è la battaglia del territorio, per il territorio’’.

Che il tempo per salvare Hydrochem (Gruppo ICIG) stia finendo lo si era capito dal silenzio quasi assordante della dirigenza presente la scorsa settimana in Prefettura. Una posizione criticata da tutti. L’amministratore delegato di Hydrochem Partecipazioni, Martin Leigteb, e l’amministratore delegato di Hydrochem Italia, Pierluigi DeGiovanni, avevano preso tempo, ancora una volta, rinviando ogni decisione perché ‘’non in grado di definire le tempistiche’’.

‘’Eravamo ad un passo dalla soluzione – dice il sindacato – ma ora ricomincia tutto daccapo. Il fondo speculativo tedesco dà il benservito al partner italiano che si sarebbe fatto carico di tutto l’investimento. Unico motivo? Le logiche economiche di multinazionali straniere che pensano di fare il bello e cattivo tempo nel nostro Paese. Oggi a Pieve Vergonte nessuno sa dirci cosa accadrà. Hydrochem non dà risposte dopo che tutta la comunità si è spesa per creare le condizioni per dare continuità allo stabilimento’’.

Pochi giorni fa il sindacato aveva parlato di preoccupazione ‘’perché a livello nazionale il gruppo tedesco ha acquistato società in condizioni simili a quello dello stabilimento di Pieve Vergonte per decretarne poi la chiusura. Simili ma non uguali perché la differenza sostanziale è che in questo caso le possibilità di garantire la continuità dello stabilimento sono tangibili, a patto che la volontà sempre annunciata di concretizzarle sia reale e non di facciata’’. Chiaro il riferimento alla Miteni del Veneto, uno stabilimento acquisito nel 2009 da ICIG (International Chemical Investor Group) per la quale è stata disposta l’istanza di fallimento nel 2018.

Anche per altre società del gruppo, al momento dell’acquisizione, si prospettavano investimenti (sempre spostati in la nel tempo e mai effettuati) per poi invece portarle a chiusura e fallimento o a pesanti ridimensionamenti con la prospettiva di cessare l’attività. Ultimo caso ancora aperto è quello della Corden Pharma di Sermoneta (Latina) dove in queste ore (vedi la cronache sindacale sui siti locali) sono stati congelati i prospettati 188 licenziamenti.