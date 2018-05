E’ in contrazione, anche nel VCO, il mercato delle auto. Una situazione di crisi destinata a continuare, nonostante i grandi produttori parlino di aumento delle vendite. Lo si desume dai dati di Federauto, l’associazione che raggruppa i concessionari. Federauto prevede che entro il 2020 ci sia una riduzione del 18-20 per cento delle vendite di auto nuove, con la conseguente, inevitabile chiusura di diverse concessionarie. Che nel VCO sono ormai ridotte al lumicino: le concessionarie - le società che hanno direttamente il mandato di vendita dalle case automobilistiche - sono solo cinque. Sotto di loro opera un numero consistente di ‘’Organizzate’’, società che fanno capo alle concessionarie. Dal 2011 ad oggi una concessionaria su 2 presenta bilanci in passivo. ‘’Alla fine di marzo 2018, le perdite sul venduto erano poco oltre il 18 per cento, con il problema che ormai l’usato è sempre più difficilmente rivendibile. A metà aprile le vendite sono salite del 6 per cento, ma in questo contesto sono cresciute quelle di marche di lusso ’’ ci ricorda Massimo Ficara, titolare di ‘’Autofima’’ l’azienda ossolana specializzata nella vendita di vetture e per alcuni anni esponente di Federauto.