Interconnector Italia – Svizzera: Terna è disponibile a incontrare il territorio

Alla luce delle integrazioni volontarie al progetto Interconnector Italia – Svizzera, depositate da Terna presso il Ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di VIA, l’azienda si rende disponibile a recarsi nei territori interessati dalla tratta per aprire un confronto con la popolazione e condividere le migliorie apportate al progetto. In quest’ottica Terna sarebbe lieta di poter partecipare ai due incontri organizzati il 27 e il 28 dal Comune di Montecrestese per illustrare ai cittadini i contenuti delle integrazioni elaborate.

Terna è impegnata da anni in un continuo dialogo col territorio che tenga conto delle esigenze avanzate dai soggetti coinvolti. Per questo, sono stati istituiti 4 Tavoli di Concertazione a cui hanno partecipato la Regione Piemonte e i Sindaci dei Comuni interessati dall’opera e nel febbraio 2017 l’azienda ha incontrato i cittadini della Val Formazza e della Val d’Ossola presso il Comune di Domodossola.

L’azienda intende proseguire con l’approccio di dialogo e confronto, anche in vista della scadenza del deposito delle osservazioni prevista per il 24 Agosto e per questo si renderà disponibile ad andare presso qualunque Comune ne faccia richiesta, nell’ambito di assemblee pubbliche informative sull’opera.