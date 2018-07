Interconnector: la Regione sospende l'istruttoria

La Regione Piemonte ha deciso oggi pomeriggio di sospendere la propria istruttoria tecnica in merito al progetto di Terna "Interconnector Italia – Svizzera" e ha di conseguenza sconvocato le relative riunioni di lavoro, una delle quali previste già per domani.

"La decisione - spiegano in una nota l' assessore alle Attività produttive Giuseppina De Santis e il Vice Presidente Aldo Reschigna - è maturata a seguito degli esiti della prima conferenza dei servizi e delle osservazioni pervenute in questa sede dalle comunità locali coinvolte nel progetto. Accogliamo con favore - continuano gli assessori - la disponibilità di Terna a mettere allo studio ulteriori soluzioni progettuali migliorative dal punto di vista tecnico e ambientale, che andranno condivise con i territori interessati attraverso momenti di confronto e pertanto si ritiene opportuno interrompere la procedura, in attesa di ulteriori sviluppi. Del resto l'obiettivo della Regione, come più volte ribadito, è stato sempre quello di garantire che il progetto fosse condiviso il più possibile con i territori, condizione che al momento non pare essere soddisfatta".