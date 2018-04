La Juve domo attende la capolista

Al Felino Poscio di Villadossola, domenica, arriva lo Stresa e gli ossolani si apprestano a novanta minuti ad alto livello di difficoltà. I blues, reduci dalla vittoria nel recupero di giovedì con il Trino, hanno ora quattro punti sui vercellesi e a cinque gare dalla fine sono seriamente intenzionati a non lasciare punti per strada. Dall'altra parte, però, troveranno una squadra altrettanto affamata di punti salvezza e desiderosa di vendicare il due a zero degli ultimi minuti dell'andata, targati Bernabino-Scienza. La squadra di Mellano, reduce dal pareggio a reti inviolate di Alice Castello, in attesa del recupero di mercoledì, a Vogogna, con il Lucento, non può permettersi di perdere punti. I rivali torinesi, infatti, domenica giocheranno contro i ragazzi del Pavarolo e in caso di risultato avverso ai domesi nel derby, si avrebbe uno scontro diretto con sette punti di vantaggio per il Lucento. Troppi. Non fosse per il fatto che uno spareggio, in gara unica, in casa dei torinesi, con un solo risultato utile a disposizione è quanto di peggio auspicarsi. A meno di riportarsi sotto a Pro Settimo e/o Borgovercelli. Ma in questo caso i conti da fare, al momento, sarebbero troppi e le gare da disputare comunque poche. Unico obbiettivo per Pioletti e compagni, è vender cara la pelle con lo Stresa e giocare una gran gara nel recupero. In maglia granata, scontata la squalifica rimane comunque in dubbio Iulini, al pari di Appetito, entrambi alle prese con problemi al ginocchio. A conferma di tutto ciò giungono le parole del mister domese Marco Mellano "Vogliamo giocarci al meglio le nostre carte e, perchè no, riprenderci quei punti sfuggiti per un nulla nei quindici minuti finali di Stresa, dove loro sono stati più cinici di noi. La nostra volontà è quella di fare più punti possibile nelle sei gare che ci rimangono, per evitare un play out fuori casa. In questo senso il nostro mirino non è solo puntato su Lucento e Settimo, ma anche sul Borgovercelli che, se perdesse, come mi auguro, a Piedimulera, verrebbe riportato in piena bagarre". Arbitrerà il signor Scialla della sezione di Vicenza, assistito da da Dio Meo ed Enrione di Nichelino.