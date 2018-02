La Lega plaude la scelta del ricorso al Tar contro l'ospedale unico

"Leggiamo dell'iniziativa del sindaco di Domodossola di ricorrere al Tar per difendere il San Biagio e approviamo la scelta. Vogliamo ribadire un concetto: non sono I fabbricati nuovi o vecchi che siano che curano le persone, ma il personale medico qualificato, infermiere, attrezzature e, come fece la Lega quando governava in regione Piemonte, portare a Domodossola l'Emodinamica o Radioterapia a Verbania. Il progetto di Reschigna a Ornavasso è fumoso, scomodo per tutti I cittadini del VCO. Uno spreco di soldi, e non ci interessa da dove arrivino. Se I fondi ci sono investiamo nelle strutture esistenti".

Lega Nord

Enrico Montani