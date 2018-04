La mozione di Pizzi spariglia le carte sull'ospedale unico

Il voto sulla mozione Pizzi sulla sanità ha ritoccato un po’ i contorni della maggioranza che amministra la città.

Il voto di astensione di Forza Italia e qualche malumore nella Lega dicono che la linea Pizzi non trova tutti compatti. Soprattutto c’è chi dice che Pizzi dovrebbe difendere a spada tratta il San Biagio e null'altro....

Lo dice Forza Italia col voto di astensione di Marina Oliva. Lo dice qualche esponente leghista anche se Carlo Valentini, presidente del consiglio, e Fabio Patelli, consigliere, hanno - con il loro atteggiamento e soprattutto con le parole di Patelli - ribadito che stanno con Pizzi e con la sua idea di sanità. Anche se nella Lega c’è chi punta su Ornavasso per vari motivi. Tra questi sicuramente il sindaco di Premosello, neo entrato nella Lega. Paese che con Vogogna, Ornavasso e Pieve Vergonte ha sparigliato le carte sul Ciss e anche sui migranti, formando di fatto un’Ossola2, autonoma in molte cose, non ultima la convenzione sulla polizia municipale nata sul fallimento di quella dell’Unione.

Il Pd domese ha mosso l’alfiere infiltrandolo nelle file della maggioranza per cercare di rompere le fila del consiglio comunale. Una mossa che non ha causato ferite visibili. La situazione appare sotto controllo nella maggioranza domese, dove non sembrano esserci palesi segnali di dissenso.

La strategia del sindaco Pizzi è chiara: 1° difendere l’ospedale esistente a spada tratta; 2° mettere sul piatto della sanità un’area per farne uno nuovo tra Domo e Villa, una soluzione politicamente dirompente col Cusio, il Verbano e la bassa Ossola, schierati pro Ornavasso. Ma una soluzione tecnicamente ottimale e soprattutto più economica. E se poi in quest'aera interessasse a un privato in grado di realizzare un ospedale rapidamente? Visti anche i tempi lunghi del progetto Ornavasso e i due ricorsi al TAR. Uno stop dei giudici amministrativi rimetterebbe di fatto in gioco Domodossola e il suo progetto, ‘congelando’ l’ospedale di Ornavasso.

Poi la politica offre altro. Attenzione va rivolta alle elezioni a Villadossola, dove la riconferma del centrosinistra non è sicura. Un cambiamento di colore politico nel secondo maggior centro dell'Ossola a cosa porterebbe? Altra attenzione va data all’azione del Comitato Pro Lombardia che tende a staccare il VCO e infine le elezioni in Regione, fra 12 mesi. Uno scenario politico in lento ma costante mutamento.