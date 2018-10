La parodia de I Masa sulla D di Domodossola spopola sui social

E' uscita da pochi giorni una canzone del gruppo fidentino I Masa sulla D di Domodossola, una parodia del brano New York dei Thegiornalisti. Il video de I Masa Themultistrumentisti sta diventando virale, migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Ma ironia della sorte da sempre noi domesi e ossolani facciamo fatica a far capire dove si trova Domodossola e ora che viene in 'aiuto' questa canzone potremmo, dipende dall'esito del Referendum, passare alla Lombardia. La canzone dice che l'ottava meraviglia del mondo è la D di Domodossola che si trova in Piemonte nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Nel pezzo vengono citate Mosca, Parigi, Atene, Barcellona, Roma, Firenze e altre località per giungere poi a dichiarare con ironia e un pizzico di sarcasmo che la meraviglia più belle di tutte, quella che lascia a bocca aperta è la D di Domodossola. Tanti i commenti anche di domesi che vorrebbero il gruppoa Domo in concerto a qualche manifestazione, ma c'è anche chi propone che diventi un inno cittadino....