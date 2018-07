L'amministratore delegato di Rfi ha incontrato gli amministratori locali

Oggi l’assessore Laura Sau del comune di Verbania, l’on Alberto Gusmeroli e l’avvocato Lisa Tamaro consulente comitato pendolari, hanno partecipato all’incontro a Roma, nella sede di Rete Ferroviaria Italiana (RFI),con l’amministratore delegato Maurizio Gentile.



Afferma l’assessore Laura Sau: “Possiamo dirci soddisfatti perché aver aperto un canale di interlocuzione con l’Amministratore Delegato di RFI è importante e non è certo tempo perso, per un incontro nel quale ho cercato di evidenziare ciò che più serve al territorio, sottolineando che si parte da un livello di servizi molto basso testimoniato, ad esempio, da ieri dalla soppressione di due corse, dalla mancata comunicazione agli interessati, dalla cattiva performance in termini di puntualità (che nessuno nega) ecc. Attendiamo fiduciosi che gli impegni di RFI ora si concretizzino.

Quello più puntale mi è sembrato sugli interventi per diminuire rumori e vibrazioni, legato principalmente ai treni merci, con lavori che già nelle prossime settimane dovrebbero vedere interessate sia la tratta Milano Domodossola che per la tratta Novara Domodossola.

Meno positivo, perché ancora generiche nelle intenzioni concrete e impegni assunti, sul tema dei disservizi e ritardi, che sono in parte da imputare a RFI e in parte ai gestori Trenitalia/ Trenord ed al materiale rotabile vecchio e sulla gestione delle emergenze, migliorabile con un più proficuo coordinamento tra le parti, e anche sul tema delle informazioni agli utenti ora molto carente.

Si è fatto il punto anche sulle stazioni, con Verbania già interessata dai lavori voluti e finanziati dal comune di Verbania con il bando periferie (per i due lotti del Movicentro) ed RFI con Gentile ha sottolineato gli investimenti migliorativi secondo un programma nazionale che riguarda 626 stazioni (anche Domodossola, Verbania e Arona sono interessate),con in programma attenuatori di vibrazione sulle rotaie, facilitatori di interscambio (come ad esempio porta biciclette) e, importante, l’abbattimento delle barriere architettoniche per disabili.

Per finire sul tema dell’allungamento della attuale tratta Milano–Arona–Milano in alcune fasce orarie, per RFI non ci sono impedimenti, ma dovranno essere coinvolte le due Regioni interessate, Lombardia e Piemonte, attraverso incontri con i rispettivi assessori regionali ai trasporti”.