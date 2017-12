Lavoro: la Camera di Commercio stima in 9.920 le assunzioni nel 2017, cala la cassa integrazione

BAVENO - Il 63% delle imprese del VCO ha dichiarato un fabbisogno di personale nel corso del 2017, per un totale di 9.920 assunzioni. E' quanto emerge dall'indagine di Unioncamere realizzata in collaborazione con il Ministero del Lavoro che rileva i fabbisogni professionali e formativi delle imprese.

Nel VCO aumenta la richiesta di laureati (7%),anche se il risultato è ancora decisamente inferiore rispetto alla media Paese (11%). Addetti nelle attività di ristorazione le professioni più richieste.

Il 75% delle assunzioni riguarda il comparto dei servizi, in maniera preponderante il turismo (40% del totale entrate in programma).

Tra le competenze “trasversali” (soft skills) richieste spiccano la flessibilità e la capacità di lavorare in gruppo.

Le imprese nel VCO segnalano difficoltà di reperire le figure professionali richieste in più di 4 casi su 10: difficoltà maggiori rispetto alla media piemontese e italiana.

Le professioni più difficili da reperire , e per cui oltre la metà delle ricerche rischia di non andare a buon fine, sono i tecnici informatici, telematici e delle comunicazioni (68%),ingegneri (60%),tecnici in campo ingegneristico (52%),meccanici, montatori riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (52%),specialisti in scienze matematiche, fisiche, chimiche e informatiche (51%),fabbri (50%).

Incrociando i dati sui titoli di studio richiesti e la difficoltà di reperimento, emerge che le figure per le quali è richiesto un titolo di studio universitario nel 40% dei casi le imprese riscontrano difficoltà soprattutto per il ridotto numero di candidati (22%),ma anche per inadeguatezza degli stessi (17%),questo vale in particolare per gli indirizzi di ingegneria industriale (70% di difficoltà di reperimento),e di indirizzo sanitario (44%).

Particolari difficoltà emergono (nel 31% dei casi) per le professioni per cui è richiesta la formazione professionale, in particolare per l’indirizzo sistemi e servizi logistici (52%),indirizzo edile (51%),indirizzo riparazione dei veicoli a motore (50%).

Per quanto riguarda il diploma di scuola secondaria superiore, si riscontra difficoltà di reperimento nel 21% dei casi, ma spicca il 54% per l’indirizzo di informatica e telecomunicazioni.

Sintesi dei dati provinciali

Questa la tendenza delle assunzioni nella nostra provincia:

Quasi i due terzi delle imprese del VCO prevede assunzioni

L’88% sono lavoratori dipendenti, 6% lavoratori somministrati, 6% lavoratori con altri contratti

I contratti a tempo indeterminato riguardano il 13% delle assunzioni previste (22% in Piemonte e 21% in Italia)

il 37% delle assunzioni previste sono rivolte ai giovani under 30 (in linea col dato piemontese 36%, e sopra la media italiana 34%)

il 15% delle richieste è rivolto al genere femminile (dato in linea con la media regionale e nazionale)

il 26% sono assunzioni di difficile reperimento (il 23% in Piemonte, il 22% in Italia)

Delle 9.920 assunzioni previste quasi 7.500 sono nel comparto dei servizi di cui quasi 4000 nel turismo.

Le hight skills ((dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici) sono richieste nel 12% dei casi

Cassa Integrazione Guadagni periodo gennaio/novembre 2017

Nel 2017, periodo gennaio/novembre le ore totali autorizzate di cassa integrazione nella nostra provincia sono poco più di 620mila: dato in netta flessione rispetto a quanto contabilizzato nello stesso periodo dello scorso anno (-51% la variazione rispetto alle ore autorizzatenei primi 11 mesi del 2016).

Le ore a gestione ordinaria passano da 664mila nel periodo gennaio novembre 2016 a 282mila nello stesso periodo del 2017, -58%. Diminuiscono anche le ore riferite alla cassa in deroga (-88%) e quelle per riorganizzazione e crisi (-51%). La Cassa di solidarietà utilizzata dal 2012 ha visto una crescita nell’ultimo anno, ma rapresenta una fetta esimia delle ore totali autorizzate (14%).

Nel periodo gennaio/novembre 2017 il 43% delle ore di cassa integrazioni sono state richieste da imprese del commercio, unico settore registra una crescita del totale ore autorizzate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+125%),dalla manifattura (31% del totale ore autorizzate in diminuzione dell’80%),dall’edilizia (19% del totale ore autorizzate in diminuzione del 35%).

Sulla base di questi risultati e dei dati di fonte Inps sul “tiraggio” (rapporto tra ore effettivamente utilizzate e ore autorizzate),la stima dei lavoratori equivalenti in “cassa” a zero ore è di circa 127 unità erano (261 nello stesso periodo del 2016). Si tratta di una stima da trattare con le dovute cautele ma che indica un ordine di grandezza in grado di dare un’idea della situazione.