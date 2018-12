''Le province di Sondrio e Belluno salvate dalle loro Regioni. Il VCO invece è al dissesto''

Il dissesto della nostra Provincia fa notizia anche in Veneto. In un comunicato stampa del 22 dicembre, l’assessore regionale veneto, Gianpaolo Bottacin, scrive così : ‘’La provincia del Verbano Cusio Ossola, una delle uniche tre province con Belluno e Sondrio ad essere interamente montana, è a un passo dal dissesto’’.



“Come spiegano i massimi vertici dell'ente, che nei giorni scorsi hanno anche incontrato il governo nazionale – riferisce l’Assessore regionale del Veneto - si trovano "in una situazione drammatica, non ci sono soldi per il riscaldamento delle scuole, per la manutenzione delle strade, nemmeno per il taglio del verde", imputando le difficoltà da un lato alla "scellerata legge Delrio" dall'altro a una Regione (il Piemonte) "sorda ad ogni richiesta del territorio".



"Ho voluto riportare letteralmente queste dichiarazioni, perché sono l'ennesima dimostrazione che se oggi la situazione della provincia di Belluno è differente, lo si deve esclusivamente all'aiuto avuto in questi anni dal Veneto – dice Bottacin - . Non a caso Belluno, in Veneto, ma anche Sondrio in Lombardia pur non vivendo nell'oro si possono tuttavia permettere un'ampia azione amministrativa grazie ai sensibili aumenti dei trasferimenti ricevuti dalle Regioni che hanno compensato i tagli statali, cosa invece non avvenuta nel piddino Piemonte".



"A dispetto delle chiacchiere di qualche esponente bellunese del PD - conclude l'assessore - in Veneto e in Lombardia le Regioni sono intervenute applicando la specificità montana, di fatto salvando i bilanci degli enti e compensando i tagli statali con fondi regionali. Noi lo abbiamo fatto, altri no".