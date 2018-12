Lincio: "Abbiamo chiesto al Governo di subentrare nei trasferimenti alla Regione"

L’unica buona notizia, che il predissesto finanziario della Provincia fosse in graduale riassorbimento – i poco meno di 5,7 milioni di euro indicati dal bilancio 2017 – in realtà era un … “fake”. L’analisi contabile fatta fare dal neo presidente Arturo Lincio ad uno studio specializzato (Delfino & Partners) rivela una voragine di 32 milioni. “Un dissesto anche se mai ufficialmente dichiarato”, spiega Lincio incontrando i giornalisti con la maggioranza al completo nella sala del consiglio. Oggi come oggi la Provincia non ha in cassa i soldi sufficienti per pagare gli stipendi di gennaio. Da qui la richiesta, mercoledì 18 nell’incontro al ministero dell’Interno col sottosegretario Stefano Candiani insieme al senatore Enrico Montani, di subentrare nei trasferimenti ad una Regione fino ad ora “matrigna” nei confronti del Verbano Cusio Ossola. “Candiani – prosegue Lincio – ha promesso una visita entro dicembre, appena mi confermerà la data convocherò in sua presenza un consiglio provinciale aperto”. Blanda, ed implicita, la critica al predecessore Stefano Costa “per non aver cercato prima un contatto diretto con il ministero come abbiamo fatto noi”. Anche se, riconosce, “il ministero è sempre stato informato da chi ci ha preceduto sulla situazione ma non ha mai fatto nulla”. Alla Regione Piemonte, precisa il presidente, “chiediamo tutti i 18 milioni dei canoni idrici del 2017 e quelli del 2018, come condizione preliminare per comporre il ricorso sulla mancata corresponsione degli arretrati (del 2012, ndr) presentata al Tar Piemonte dalla precedente amministrazione”. Per rendere permanenti i versamenti integrali dei canoni la Provincia intende avvalersi della prerogativa di presentare una proposta di legge in consiglio regionale affinchè, sottolinea Lincio, “anche al Vco venga riconosciuta nei fatti quella specificità montana, con relativa attribuzione integrale dei canoni, che la Lombardia ha concesso a Sondrio e il Veneto a Belluno”. “L’avevano promesso anche a noi prima del referendum sul passaggio in Lombardia”, annota polemicamente il vicepresidente Luigi Spadone.

Le uniche notizie buone arrivano dalla viabilità, assicura il consigliere delegato Rino Porini: “Abbiamo in cassa 15,5 milioni per riaprire la galleria di Omegna, sistemare la provinciale di Valstrona, la 66 di Macugnaga, la Trasquera – San Domenico, il ponte della Masone, la bretella di collegamento tra le statali 33 del Sempione e 34 del Lago Maggiore (Feriolo – Fondotoce, ndr),la provinciale della Valle Intrasca, la Intra – Premeno e fare ulteriori interventi sulla provinciale della valle Cannobina”.

Precaria la situazione dell’edilizia scolastica, informa il consigliere delegato Giandomenico Albertella: “Non c’è solo il Maggia su cui non dico nulla. Ci sono altre situazioni, l’ampliamento degli spazi per la didattica al liceo Cavalieri di Verbania per i quali la precedente amministrazione s’era impegnata ma non ha fatto nulla. Ho incontrato, in questi giorni, i dirigenti scolastici per ringraziarli. Si stanno assumendo responsabilità che loro non competono per garantire un diritto-dovere ai loro studenti”.