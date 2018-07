Lo scienziato ossolano Sergio Cacciatori lancia l'idea di una scuola a Domo per studiosi di tutto il mondo

Fare qualcosa per la sua città, questa è stata la motivazione che ha spinto lo scienziato di origini ossolane Sergio Cacciatori a proporre a Domodossola di ospitare una scuola di Matematica e Fisica rivolta a studiosi e professori provenienti da tutto il mondo. “Io sono nato a Premosello sono cresciuto a Domodossola – Ha raccontato il professore questa mattina in una conferenza stampa - e ho avuto la residenza a Domodossola fino al 2014, quando mi sono sposato. Lavorando a Como poi ho dovuto trasferire la mia residenza. Mi è rimasto il dispiacere di aver sciolto il cordone ombelicale con il mio paese d'origine e la nostalgia dell'Ossola. Così contro le opinioni dei colleghi che mi suggerivano di desistere, perchè alla città non sarebbe probabilmente interessata un'iniziativa così specialistica, ho scritto al comune che ha accettato la mia proposta”. La scuola internazionale alpina di Matematica e Fisica alla quale si sono iscritti 45 professori di tutto il mondo dall' America dall''Europa e naturalmente dall'Italia si terrà dal 16 al 20 luglio al Collegio Rosmini. Alla conferenza erano presenti l'assessore al Bilancio e al Turismo Angelo Tandurella, l'assessore alla Cultura e Istruzione Daniele Folino, la Presidente Ars Uni Vco Stefania Cerutti e il professor Sergio Cacciatori Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico curatore dell'evento. La scuola è organizzata da Ars.Uni.Vco e dal Comune di Domodossola, e supportata da un Comitato Tecnico Scientifico coordinato dal professor Cacciatori e composto da professori universitari provenienti dagli Atenei di Insubria, Piemonte Orientale, Milano (Università e Politecnico) e Berlino, la Scuola ha già ottenuto inoltre il riconoscimento ed il contributo da parte del Gruppo Nazionale di Fisica e Matematica. L’iniziativa è inoltre patrocinata dalla Regione Piemonte. Il comune ha inviato la richiestra di un contributo all'iniziativa che avrà un costo che si aggira intorno ai 20 mila euro anche alla Fondazione Crt. Per cinque giorni docenti, esperti, ricercatori e studenti universitari e appasionati di matamatica e fisica provenienti da tutto il mondo affronteranno a Domodossola i temi riguardanti le più recenti scoperte sia sperimentali sia teoriche conseguenti alle equazioni di Einstein, da cui il titolo della scuola che si svolgerà il lingua inglese “Einstein equations: physical and mathematical aspect of general relativity. Il 19 luglio alle 21 è previsto un incontro aperto al pubblico dal titolo “Colloqui sull'Universo” al quale prenderanno parte Luigi Bignami divulgatore scientifico di aeronautica e scienza della terra. La scienziata originaria di Domodossola che insegna a Oxford Daniela Bortoletto e il ricercatore dell' Infn di Pisa Giancarlo Cella. “Sarà anche un'occasione anche per far conoscere la città- ha spiegato l'assessore Tandurella- i corsisti faranno le loro pause caffè e pranzo nei locali di Domodossola e a fine corso è prevista anche una visita alla città”. “Abbiamo voluto creare un evento non fine a stesso- ha detto l'assessore alla Cultura -Daniele Folino ma un'iniziativa che avesse un appel culturale e turistico”.