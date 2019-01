Lo strano silenzio su Hydrochem non dissipa le preoccupazioni dei lavoratori

Perdura uno strano silenzio sulla vicenda Hydrochem, lo stabilimento di Pieve Vergonte sul quale si era concentrato l’interessamento di una società piemontese, ritenuta molto affidabile dai sindacati.

La scorso dicembre, dopo l’incontro con i dirigenti di Hydrochem Italia, le rappresentanze sindacali territoriali aveva emesso una nota nella quale parlano di ‘’situazione pericolosa di stallo e di assoluta mancanza di risposte certe’’.

L’ingresso del socio che si sarebbe fatto carico dell’investimento non è stata confermata ‘’a causa – si leggeva – di questioni di carattere economico legate ad accordi con soggetti terzi già in passato presenti sul territorio che la proprietà tedesca non vuole risolvere e che sono ostativi all’ ingresso del nuovo partner’’.

Ora sullo storico stabilimento ossolano, nato nel 1915 come Rumianca, restano dense nubi.

Nonostante occorrerebbe intervenire con immediatezza per non perdere la produzione di cloro e idrogeno, strategica per Pieve. Da qui il pressing del sindacato affinché lo stabilimento venga ceduto a chi è veramente interessato. I bene informati temono che un accordo tra la multinazionale belga, proprietaria del sito, e un fondo svizzero tedesco possa portare alla chiusura del sito che anche Tessenderlo in passato non ha mai voluto cedere.

Occorre farsi alcune domande:

Cosa ha bloccato l’ingresso del nuovo investitore italiano? Chi interverrebbe sulla bonifica qualora si arrivasse all’impensabile, per il territorio, chiusura del sito? Chi garantisce certezze su Pieve dopo che altre operazioni hanno visto la ICIG, proprietà tedesca che detiene il 100 per cento di Hydrochem Italia, lasciare sul territorio veneto uno stabilimento chiuso e la conseguente bonifica a carico dello Stato?

Intanto oggi una troupe della Rai ha raggiunto Pieve Vergonte per realizzare un servizio sulla situazione dello stabilimento.