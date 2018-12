L'onorevole Borghi sul 2019: "Auspico che nel Vco si torni a parlare di futuro e progetti"

Onorevole Borghi, ci tracci un bilancio del suo 2018 "romano".

"Molto intenso, direi. Il nuovo assetto uscito dopo le elezioni del 4 marzo, e la decisione del capogruppo Graziano Delrio di volermi tra i suoi principali collaboratori nella gestione del gruppo alla Camera, hanno determinato una decisa modifica del mio taglio di lavoro. Ho lasciato l'Uncem, di mia spontanea volontà, perchè ho ritenuto incompatibile la presidenza del sindacato degli enti locali montani con il ruolo di "numero 2" del principale gruppo di opposizione alla Camera. Non è stata una scelta indolore dal punto di vista emotivo, perchè 18 anni alla guida di una organizzazione nazionale importante significano molto dal punto di vista personale. Ma pensavo fosse giusto così, perchè le istituzioni si servono e non se ne serve. Peraltro, il nuovo presidente Uncem Marco Bussone sta facendo molto bene, e sono contento di aver lasciato l'associazione in buone mani. La vita è fatta di fasi, e nel 2018 per me se n'è chiusa una, molto importante. Ma era giusto così. Ora il mio compito è fare al meglio l'opposizione al governo nazionalpopulista e costruire le ragioni dell'alternativa riformista".

Lei siede tra i banchi dell'opposizione, cosa è cambiato per il VCO da quanto era in maggioranza?

"Noi del centrosinistra avevamo un progetto per questo territorio: farne la porta d'Europa, emancipandolo dalla dimensione di periferia e di marginalità per sfruttare la sua posizione geografica di centralità in un sistema di relazioni europee e puntando sull'innovazione dei sistema dei servizi locali. Sono andate in questo senso le scelte strategiche della scorsa legislatura, i cui frutti matureranno e dei quali la Storia -non la cronaca faziosa- renderà merito. Gli investimenti sulle infrastrutture (l'asse Genova-Rotterdam finanziato con la Novara-Domodossola, il polo logistico di Novara, il terzo Valico in campo ferroviario, il fondi per le statali 33, 337 e 34),la salvaguardia della provincia nella sua dimensione di autonomia montana, il nuovo ospedale sono i perni di questa strategia. Che per andare a regime ha scontato le difficoltà incontrate, le eredità pesanti del passato di governi di destra che avevano sfasciato i conti, e una ostilità al cambiamento nelle strutture dello Stato che ci hanno ostacolato non poco. Penso solo all'Anas, in proposito, per fare un esempio. Ora mi pare che questa dimensione di prospettiva, in chi ci governa, venga meno. Mi pare si assista ad una regressione in cui la politica torna ad immaginarci marginali, emarginati, per essere trattati con politiche di mancetta o di elemosina assistenzialista. Non a caso stanno tornando in auge pratiche, e talora anche personalità, della parte decadente della Prima Repubblica".

Cosa pensa di questa manovra finanziaria?

"Che farà male all'Italia. Molto male. Intanto per il metodo scelto dal governo, che ha calpestato la democrazia parlamentare nel silenzio balbettante dei Presidenti delle Camere. Il Parlamento è il vertice della nostra costruzione democratica, perchè è nel Parlamento che risiede la sovranità popolare. Non nel governo. Il governo, non a caso, riceve la fiducia -ovvero un mandato- dal Parlamento. Qui invece hanno voluto metterci sotto i tacchi, silenziarci, arrivando addirittura -come nel mio caso con Fico- alle minacce. Roba da squadrismo istituzionale, che noi continueremo a denunciare e a contrastare. Perchè sulle garanzie e sulla libertà non si scherza, e una volta creati i precedenti questi diventano prassi. Valga in proposito anche quanto accaduto sul taglio al Fondo editoria, per colpire quelli che non si uniformano alla "voce del padrone" governativa. Anche per questo abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale. E poi per il merito. Per tentare di adempiere alle loro farlocche promesse elettorali (reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni) hanno scassato i costi dello Stato. Ai pensionati della Sisma o della Rumianca, tagliando l'indicizzazione, fanno pagare la finestra triennale dei pre-pensionamenti, dopodiché tornerà la legge Fornero e pagherà chi verrà dopo. Ai ceti produttivi, con 6 miliardi di tasse in più alle imprese, fanno pagare il reddito di cittadinanza. E poi via con una costellazione di mancette, come l'elemosina ai comuni o alle province dopo che avevano promesso il ritorno all'elezione diretta e il federalismo, per far marketing. Sarà una manovra pesante e recessiva, che blocca l'Italia. Tra un anno ritroviamoci qui, e vedrete che questa previsione si sarà -purtroppo- trasformata in realtà".

Cosa auspica per il 2019 per il nostro territorio?

"Che sappia ritrovare una politica in grado di costruire per le future generazioni, e non per il mantenimento del potere del presente. In questo senso, la cosa più importante è la realizzazione del nuovo ospedale, per il quale lasciamo sul terreno -insieme con la Regione Piemonte- 76 milioni di soldi pubblici, una procedura avviata e una prospettiva molto concreta. Chi lavora per far fallire questo obiettivo dimostra una miopia storica incredibile, figlia di una politica corporativa e campanilistica che pensa che far politica sia sommare gli interessi, senza accorgersi che queste somme sono algebriche e quindi il saldo alla fine diventa negativo. Il bene comune non è la somma degli interessi, non è dire di sì a tutti e poi alla fine essere paralizzato dai veti incrociati (come accade nel VCO da trent'anni in sanità),ma è la sintesi degli interessi. Ecco, spero si riesca a tornare a ragionare di futuro, di progetto, di prospettiva, di entusiasmo per il domani, liberandoci da un presente su cui in politica troppi imprenditori della paura e del rancore costruiscono il consenso sulle difficoltà della nostra gente. Ravvivando, in questo, la democrazia perchè essa ha un senso nella misura in cui diminuisce le ingiustizie e rende più equa la società. Mi pare un buon proposito per il nuovo anno, per il quale -grazie a Voi- vorrei estendere a tutti i vostri lettori i migliori auguri".