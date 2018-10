L'ossolano Alvi Torrielli candidato al Consiglio Regionale per i 5 Stelle

Si è conclusa la prima votazione degli iscritti piemontesi alla piattaforma Rousseau per individuare i candidati alla carica di Consigliere regionale alle prossime elezioni. Un esercizio di democrazia diretta, unico nel panorama politico italiano e piemontese, che ha visto la partecipazione di 1875 iscritti. Per il Vco il candidato sarà l'ossolano Alvo Torrielli, già candidato al consiglio comunale domese nelle passate amministrative a sostegno di Monica Corsini. In quell'occasione aveva ottenuto 17 voti. 33 invece i voti ottenuti sulla piattaforma Rousseau. Alle sue spalle con 23 voti Antonio Ciurleo, con 18 Diego Marchi, con 12 Gianpaolo Valente e con 8 voti Nadia Dieci.

I primi 10 potranno quindi partecipare alla prossima votazione per il candidato Presidente del Movimento 5 Stelle della Regione Piemonte.

I dieci candidati più votati, garantendo la rappresentanza di almeno uno provincia, che possono avanzare la candidatura a Presidente sono: Bertola Giorgio, Campo Mauro Willem, Desilvestri Fabio, Frediani Francesca, Mosca Paolo Maria, Neri Luisella, Sacco Sean, Torrielli Alvi, Valetti Federico, Zacchero Luca.