Lutto in Provincia per l'improvvisa scomparsa di Luigi Terzoli

Si è spento oggi a 79 anni stroncato improvvisamente da un malore, mentre era a casa sua a Verbania, Luigi Terzoli. Era una figura molto nota sia nel mondo della politica che in quello dell'economia. Era nato a Verbania nel 1940. Laureatosi in Giurisprudenza, era stato componente del consiglio di amministrazione di prestigiose società per azioni di importanza nazionale, tra cui quello di Autostrade Spa e di diverse commissioni consultive del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Tra i suoi ultimi impegni quello nel cda della Banca d'Intra, nel passaggio a Veneto Banca. Dal novembre del 2005 al 30 aprile 2007 è stato ai vertici dell’Istituto per il credito sportivo a Roma. Un lungo curriculum che annovera la sua presenza per esempio nel Cda di Fineco Bank oppure nel Comitato di Gestione di Capitalia e Compagnia di San Paolo. Ha ricoperto diversi incarichi di insegnamento di materie economiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore e al Politecnico di Milano. Iscritto alla Democrazia Cristiana, è stato consigliere e assessore della Provincia di Novara. Lascia la moglie Liliana e i figli Luca ed Emanuele, presidente di Acqua Novara Vco ed ex vice presidente della Fondazione Comunitaria. L'ultimo saluto mercoledì alle 14,30 nella chiesa di Trobaso, dove la sera prima alle 20,30 sarà recitato il rosario.