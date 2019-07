Mense ospedaliere VCO, Lincio scrive all'assessore Icardi dopo l'incontro con i sindaci di Domo, Gravellona e Verbania

Questa la nota inviata dal Presidente della Provincia Arturo Lincio all'assessore alla sanità della Regione Luigi Icardi in merito alle problematiche relative all'assegnazione del servizio ristorazione nelle aziende ospedaliere del Piemonte, con particolare riferimento al VCO.

Gent. mo Assessore,

A poco più di un anno dalla chiusura della gara europea per la assegnazione del servizio di ristorazione nelle aziende ospedaliere del Piemonte, Serenissima Ristorazione, con sede a Venezia, si è aggiudicata alcuni lotti tra i quali le Asl di Vercelli e del VCO. La Convenzione che sottoscriverà con la Regione relativa al VCO avrà un costo complessivo di due milioni all'anno e una durata di sette anni più due di rinnovo.

Le problematiche relative alla qualità del servizio, il perché della scelta del refrigerato e il mantenimento dei livelli occupazionali sono alcuni dei problemi emersi nell'incontro con i Sindaci di Domodossola, Gravellona Toce e Verbania, richiesto dai Sindacati durante uno specifico tavolo di lavoro convocato dal Presidente della Provincia.

Le ristrutturazioni previste di locali a Domodossola, Omegna e Verbania, gli adeguamenti degli impianti elettrici e idraulici, nonché la dotazione di nuove attrezzature e il centro di cottura in emergenza sono oggetto di interrogativi e di attenzione. In particolare le condizioni delle attrezzature e dei locali nel passaggio dalla ditta che ha in precedenza svolto il servizio e quella che dovrà garantirlo in futuro.

Allo scopo di meglio comprendere gli sviluppi e di prevenire problemi dovuti alla passata mancanza di una corretta informazione a proposito, Le chiedo, unitamente ai Sindaci di Domodossola, Omegna e Verbania, di poter approfondire detta problematica vista la particolare preoccupazione sia degli ospedalizzati che dei lavoratori ospedalieri, utenti del servizio.

Il Presidente della Provincia

Arturo Lincio