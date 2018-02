Mercato immobiliare: Verbania resta la città più cara del Piemonte, prezzi in risalita

Il 2017 si è chiuso con valori ancora in negativo per quanto riguarda i prezzi degli immobili residenziali in vendita e in affitto in Piemonte, come rileva l’osservatorio di Immobiliare.it . Comprare una casa in regione costa in media 1.565 euro/mq, il 18% in meno rispetto al prezzo medio delle abitazioni nel Nord Italia (1.917 euro/mq). Anche affittare una casa in Piemonte costa meno rispetto alla media del Nord: in regione il prezzo si attesta sui 7,38 euro/mq contro i 9,25 del Nord.



Verbania si aggiudica il primato di città più cara per quanto riguarda i prezzi delle vendite: qui acquistare una casa costa 2.030 euro al mq. E Verbania è anche una delle città che registra una maggiore ripresa (nell’ultimo anno i prezzi sono saliti dello 0,5%) e insieme a Cuneo (+1,9% su base annua) chiude l’anno in positivo, a differenza di tutti gli altri capoluoghi. Secondo capoluogo più caro Torino, con un prezzo medio di 1.708 euro/mq e valori ancora in calo del 4,5% su base annua. Ma il capoluogo che chiude il 2017 più in sofferenza è Asti, dove i prezzi delle case in vendita perdono 7,5 punti percentuali. La città più economica in cui comprare casa in Piemonte è Biella dove il prezzo medio al metro quadro è di appena 757 euro, la metà della media registrata in regione (1.565 euro al mq). Seconda più economica Vercelli: qui acquistare casa costa 962 euro/mq.

Capitolo affitti: Piemonte verso la stabilità

A livello regionale i costi degli affitti tendono alla stabilità con prezzi che a livello di media regionale registrano un -0,8% anno su anno, ma la situazione è ancora molto diversa tra città e città. Come per il mercato delle vendite, anche per quanto riguarda gli affitti è Verbania la città piemontese dove si spende di più: 8,62 euro/mq contro i 7,38 della media regionale e gli 8,12 della seconda città più cara, Torino. Capoluoghi virtuosi Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, che registrano tutti una ripresa superiore al punto percentuale su base annua. Ancora con segno negativo, invece, Torino, Asti e Alessandria: quest’ultima è la città che chiude il 2017 con il calo più drastico rispetto al 2016, con prezzi che perdono ancora il 2,4%.