Mirella Cristina (F.I.): "ANAS ha finalmente inserito i 70 milioni di euro per la statale 337 nel programma 2016-2020

Anas ha inserito uno stanziamento di poco meno di 70 milioni di euro per la statale 337 della Valle Vigezzo nel suo Contratto di programma 2016-2020. Ne dà notizia la deputata di Forza Italia Mirella Cristina, che da mesi, prima ancora della sua elezioni, sta seguendo l'iter degli interventi di messa in sicurezza dell'arteria. «Finalmente - commenta la parlamentare azzurra - dopo mesi di annunci arrivano delle certezze. è la dimostrazione che i fondi di cui si parlava all'inizio dell'anno non erano ancora nero su bianco, ma ora ci sono degli impegni di spesa precisi, dei quali ovviamente sarà doveroso verificare l'effettività». Quello approvato venerdì da Anas è un aggiornamento del Contratto di programma vigente, con lo schema relativo alle annualità che vanno dal 2018 al 2020. In esso, riferiti alla statale 337 si trovano 30 milioni di euro sul 2018 e 39,69 milioni sul 2019. «Purtroppo - rileva in conclusione Mirella Cristina - ciò non significa che i cantieri partiranno subito. Proprio settimana scorsa ho scritto ai responsabili Anas del Piemonte per chiedere a che punto è la progettazione delle opere da eseguire sulla statale vigezzina, della quale era stato annunciato il completamento entro il mese di giungo, ma al momento non ho avuto nessuna risposta e dunque non risulta che sia stata conclusa».