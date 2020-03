MNS VCO:”La Regione taglia la spesa sulla sicurezza in montagna, ma ritorna ai derivati finanziari”

Il MNS-VCO rende noto che il Consiglio Regionale del Piemonte è convocato nei giorni 6/7 marzo, si vota il bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Il Consigliere Regionale Gian Luca Vignale ha dichiarato -''oggi, mercoledì 6 marzo la Regione ha tagliato 3 milioni di euro sulla legge che sostiene la sicurezza sulle piste da sci alpino e di fondo''. La provincia montana del VCO nuovamente penalizzata. Molto importante l'investimento da 20 milioni di euro per gli assegni di cura, che ricordiamo essere aiuti economici a favore di chi assiste in casa un disabile non autosufficiente, ma a rendere possibile tutto ciò è stata un'operazione sui derivati. Il vicepresidente Aldo Reschigna ha continuato -''ho voluto mettere in chiaro che sono stato molto attento a non creare elementi di pregiudizio per il futuro''. Massimo Ficara (MNS) ha concluso -''ricorrere ai derivati per avere più soldi equivale a fare debiti per coprirne altri, pur di mantenere il potere a livello amministrativo in Regione tutto é concesso, ma questo la dice lunga su come si fa politica in Regione''.



Il Commissario del MNS per il VCO

Massimo Ficara