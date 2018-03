Montecrestese, Felice Daoro eletto personaggio dell'anno

Il riconoscimento di Personaggio dell’Anno 2018 di Montecrestese, che è stato consegnato nell’ambito della festa di san Giuseppe del Pontetto, organizzata presso il Forno del pane della frazione dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune, quest’anno è andato a Felice Daoro (ed alle sue api).

Il motivo del prestigioso riconoscimento, istituito da pochi anni a questa parte per premiare le persone che portano Montecrestese nel mondo (e la prima ad ottenerlo è stato la musicista Elisa Giovangrandi, che nonostante la giovane età è riuscita a ricoprire il ruolo di cornista in Egitto),è per ha fatto uscire il nome di Montecrestese dai confini dell’Ossola grazie alla sua eccellente produzione di miele, pluripremiato in vari concorsi nazionali. Felice Daoro, classe 1944, iniziò ad appassionarsi all’apicoltura fin dalla giovane età, quando il padre, anch’egli apicolture, gli regalò la prima arnia. Da oltre quarant’anni porta avanti questa passione, producendo pregiati mieli di tiglio, acacia, millefiori, rododendro e, a seconda degli anni, anche la ricercata melata.

Nel 2015 e nel 2016 riesce ad aggiudicarsi, rispettivamente con il miele di tiglio e con la melata il primo e secondo premio al concorso Ferrere miele. Come di consueto il premio è una scultura di legno raffigurante il campanile, simbolo di Montecrestese, ed un dettaglio inerente la produzione: nel caso di Felice Daoro le sue api, passione che condivide con sua moglie Esmeralda, che seleziona i vari mieli dai favi.