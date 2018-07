Nel weekend anteprima di "Sentieri e Pensieri", il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta

Santa Maria Maggiore ospita per la prima volta sabato 28 e domenica 29 luglio l'anteprima del festival Sentieri e Pensieri, la rassegna estiva – dal 2016 sotto la Direzione Artistica di Bruno Gambarotta – organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocinio della Regione Piemonte e l'importante collaborazione e contributo del Circolo dei lettori di Torino. Il cuore del festival tornerà poi ad agosto, dal 19 al 25, e per questa edizione una delle novità sarà proprio il rologo “OFF” nell'ultimo fine settimana di luglio con molti incontri ed ospiti prestigiosi. Temi trasversali e coinvolgenti saranno protagonisti sul palco di Piazza Risorgimento e alla Scuola di Belle Arti. Si parte sabato 28 alle ore 18 con l'autore, regista e terapeuta Alberto Simone che presenterà, in dialogo con lo scrittore e libraio Alessandro Barbaglia, “La felicità sul comodino” (TEA),alle ore 21 l'incontro con il Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, che presenterà con il curatore del volume Marco Vergottini e Don Silvio Barbaglia “Le perle di Martini. La parola nella città” (EDB). Domenica 29 una tripletta di appuntamenti: Raimondo Caliari, “l'hobbista della carta”, torna a Santa Maria Maggiore con un incontro (alle ore 11 presso la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”) dedicato alla stampa su carta, a 550 anni dalla morte di Johannes Gutenberg. Sempre domenica e sempre alla Scuola di Belle Arti, ma alle 18, protagoniste Margherita Cassani e Daniela Denti con i loro “Fogli volanti”, raffinate edizioni d’arte in cui la poesia incontra l’arte dell’incisione stilografica e calcografica. Gran finale in Piazza Risorgimento alle ore 21 di domenica 29: uno dei volti più noti di Sky Sport, Alessandro Alciato, presenterà i suoi “Demoni” (Vallardi),in dialogo con il giornalista sportivo Patrizio Romano: una raccolta di storie straordinarie di grandi protagonisti del mondo del calcio. Sentieri e Pensieri tornerà con sei intense giornate dal 20 al 25 agosto, anticipate dalla serata d'anteprima speciale del 19 agosto realizzata dal Parco Nazionale della Val Grande in occasione dei 25 anni dalla sua nascita. Gli ospiti del festival: Michela Murgia, Carolina Orlandi, Paolo Hendel, Giampiero Mughini, Natasha Lusenti, Tamara Lunger, Gioele Dix, Margherita Oggero, Andrea Vitali e Beppe Bergomi, Stefano Ghisolfi, Geronimo Stilton, Roberto Morgese, Silvio Barbero, Emanuele Caruso, Teresio Valsesia, Annalisa Monfreda, Benito Mazzi, Alberto Sinigaglia, Andrea Raimondi.

