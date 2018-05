Operazione Santa Cruz, la banda interessata alla droga d'oltre Oceano

Una fitta rete di collegamenti tra Calabria, Lombardia, Ossola e Canton Vallese. Con un giro di droga notevole, tanto che gli inquirenti scrivono in una delle 80 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare: ‘’Colpisce l’elevato quantitativo di stupefacente oggetto di viaggi di rifornimento nel milanese e in Calabria’’. Ma fa cenno, l’ordinanza firmata dal gip Beatrice Alesci, alla voglia di allargare il giro della banda. Il riferimento è ‘’alla fallita trattativa nell’isola di Guadalupe, l’acquisto di cocaina per 26 mila euro’’.

Tra i 13 indagati dell’operazione ‘’Santa Cruz’’ ruoli diversi: i pusher che rifornivano i clienti e le menti che procuravano la droga che viaggiava tra sud e nord Italia, per arrivare anche in Vallese. L’operazione è stata coordinata dal sostituto procuratore Gianluca Periani ma ‘’confezionata’’ dagli agenti della polizia di frontiera di Domodossola, guidati dal commissario Paolo Maisto.

Il gip ha applicato le misure cautelari in carcere per 13 dei 14 capi di imputazione relativi allo spaccio di droga. Accogliendo quasi in toto le accuse mosse dagli inquirenti ai tredici indagati. Rimarcando in alcune pagine ’’la professionalità dell’attività illecita connotata dalla frequenza giornaliera di rifornimenti a fronte di richieste incessanti provenienti da clienti occasionali e abituali’’.

L’ordinanza racchiude intercettazioni, luoghi di smercio, contatti tra pusher e clienti ma anche ‘’i consistenti viaggi’’ della droga che passavano da Corsico (Milano). Lo spaccio avveniva poi in varie zone: Calabria, Lombardia, Vallese ma soprattutto in Ossola: Domo, Villa, Piedimulera, Beura, Crevoladossola.

Il blitz conclusivo di lunedì ha visto impiegati 50 uomini, a chiusura di un’operazione che era iniziata nell’aprile 2017, da quando gli agenti della frontiera di Domodossola avevano ‘fiutato’ il notevole giro di droga. Chiara la lettura del commissario di Domodossola. Dice Paolo Maisto: ‘’Ci sono prove che questo traffico rendesse un buon giro d’affari, sia con cessioni al dettaglio che all’ingrosso’’. L’operazione ha permesso di sventare anche una rapina: ‘’La banda – spiega – aveva la necessità di auto-finanziarsi: ecco allora l’idea dei furti e la tentata rapina in Portogallo, che siamo riusciti a sventare’’.