Ospedale unico, Cigala Fulgosi: “A rischio finanziamento Inail da 155 milioni di euro”

Nuova puntata della telenovela ospedale unico. “Ho appreso -così il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi su Facebook - della concessione di un finanziamento INAIL per la realizzazione dell'ospedale unico del VCO di 155 milioni che esclude quindi qualsiasi intervento dei privati. L’accettazione però è da dare entro il 28 di giugno. Ora voglio vedere se la Regione Piemonte e gli esponenti locali della Lega -incalza il sindaco di Ornavasso- riescono a perdere anche questo treno come hanno delirantemente anticipato. Il finanziamento è reale, con tanto di missiva inviata alla Regione Piemonte: quindi non si tratta di una bufala come magari qualcuno vorrà far credere -conclude Cigala Fulgosi. Conferme in tal senso sono anche arrivata dall'ex assessore al bilancio della Regione Piemonte Aldo Reschigna”.