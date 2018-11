Pd Vco: "Sì alla Tav, al terzo valico e a un nord forte e connesso, da Torino a Milano, a Genova"

SI ALLA TAV. SI AL TERZO VALICO. SI A UN NORD FORTE E CONNESSO. DA TORINO A MILANO A GENOVA.

Firmiamo l'appello per un Piemonte aperto, connesso, moderno, europeo.

Anche il Partito Democratico del VCO sostiene le iniziative promosse in Piemonte a sostegno della TAV (la line ferroviaria ad alta velocità tra Lione e Torino) e del TERZO VALICO (la nuova linea ad alta capacità veloce che consente di potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa); per un Nord forte e connesso da Torino a Milano a Genova.

Per quello invitiamo tutti a sostenere la raccolta firme (cliccando a questo link ) in merito all’appello sottoscritto da 27 consiglieri regionali di maggioranza e opposizione.

Quel che è successo in Consiglio Comunale a Torino lo scorso 29 ottobre, a partire dal voto di un Ordine del Giorno contro la Torino Lione, è preoccupante. Una maggioranza politica sorda alle istanze non tanto di un altro partito o della propria opposizione, quanto al richiamo di un intero mondo economico, associativo e produttivo, che insiste nel suo disegno di isolamento del Piemonte e del Nord è fonte di inquietudine ed allarme per tutti noi, a partire dalle aree del Piemonte Orientale, baricentriche rispetto all’asse con la Lombardia e le altre regioni settentrionali.

La battaglia per il futuro della Tav e di quelle infrastrutture indispensabili a garantire futuro e progresso ai nostri territori, come ad esempio il Terzo Valico, non si gioca infatti solo a Torino.

Tutto il Piemonte, senza distinzione di colore e appartenenza politica deve mobilitarsi per fare salvi investimenti, progetti e decisioni che sono il frutto di anni di confronti e di vita democratica.

Ora è il momento di agire, insieme, per salvare il nostro futuro di Piemontesi, di Italiani e di Europei. E proprio a partire da questa consapevolezza vogliamo farci promotori, per la nostra parte, di un’iniziativa pubblica di sostegno alla Torino Lione e più generalmente ad una riaffermata idea di sviluppo infrastrutturale dell’intero Paese: un’iniziativa che immaginiamo il più possibile aperta, condivisa, inclusiva di tutte le realtà territoriali piemontesi (istituzionali, politiche, associative) e capace di creare sintesi, dal Piemonte, con le altre regioni del Nord e le principali aree metropolitane, a partire da Milano e Genova.

Appello https://www.change.org/p/si-alla-tav-si-al-terzo-valico-si-a-un-nord-forte-da-torino-a-milano-a-genova?signed=true&fbclid=IwAR3p3vP2tfxmIllz97shGo9tvQsG5fnN3FvQOJiH9RbQVEqy5-W_uszpw_M

La Segreteria

Partito Democratico

Coordinamento provinciale VCO