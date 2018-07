Pieve Vergonte chiede alla Regione il riconoscimento di comune turistico

Pieve Vergonte chiede alla Regione Piemonte il riconoscimento di Comune turistico. Il paese della bassa Ossola già nel 2015 aveva ottenuto dalla Provincia del Vco il riconoscimento provinciale. “Ora – spiega il sindaco di Pieve Vergonte Maria Grazia Medali – abbiamo presentato l’istanza di riconoscimento con i nuovi criteri predisposti dalla Regione Piemonte. Abbiamo avanzato la richiesta per rendere più fruibile ai turisti l'immenso patrimonio geologico e minerario, in particolare le miniere della Val Toppa. Pieve fa inoltre parte dei comuni del Sesia Val Grande Geopark. Altro punto di grande interesse per il turismo storico e culturale che intendiamo valorizzare sempre di più è il percorso dei partigiani Beltrami. Il sentiero ripercorre le gesta del capitano Filippo Maria Beltrami e degli uomini che con lui morirono il 13 febbraio 1944 al Cortavolo di Megolo”. Pieve Vergonte è poi il paese dove sorse la prima chiesa dell'Ossola e dove sono conservate le reliquie di Sant'Orsa patrona dell'Ossola.