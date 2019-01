Più soldi per i territori con le centrali idroelettriche alle Regioni

‘’I nostri territori avranno una vera pioggia di soldi. ‘’ Lo dice l’assessore veneto con delega a Belluno, Gianpaolo Bottacin, che parla di una “vera e propria rivoluzione’’. E quanto parla di territori non lo fa solo per la sua regione. La novità potrebbe toccare anche il VCO. L’emendamento prevede che alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, le opere, le centrali, le dighe e gli impianti, passino, senza compenso, in proprietà delle Regioni in stato di regolare funzionamento: “Sostanzialmente tutte le centrali idroelettriche presenti sul territorio – spiega l’assessore –, a fine concessione diventano pubbliche, senza alcun esborso. Lo ribadisco, una svolta epocale dato che a oggi ciò non accade, se non in Trentino Alto Adige da un anno a questa parte”. Tradotto vuol dire che una volta scaduta la concessione, la Regione potrà fare una gara per individuare un nuovo concessionario o decidere se gestirla attraverso società o forme di partenariato in forma pubblico-privata. Ma non solo: i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche dovranno anche corrispondere alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, e tale canone sarà destinato, come minimo per il 60 per cento, alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni”.

“Cosa assolutamente importante – sottolinea l’assessore –, è che nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle medesime 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”. ‘’L’emendamento - aggiunge - vale per tutta Italia e quindi per tutti i territori. Va però ricordato che in Lombardia e Veneto, non in Piemonte, è stata riconosciuta la specificità delle province di Sondrio e di Belluno. E quindi è del tutto evidente che in tali realtà sarà la Provincia il beneficiario dell’emendamento”. Va detto che l’emendamento è stato ritenuto ammissibile al voto dell'aula anche se il presidente della Repubblica ne ha bloccato l’iter ritenendo inammissibili altri 62 emendamenti. In Veneto e Lombardia esistono infatti leggi regionali che già oggi attribuiscono il 100% dei canoni alle Province interamente montane di Belluno e Sondrio. “E così continuerà ad essere. Purtroppo, invece, il Piemonte non ha riconosciuto la specificità della Provincia del VCO e infatti tale ente sta per dichiarare il dissesto finanziario, differentemente dalla Provincia di Belluno che ha un avanzo di amministrazione di 27 milioni di euro. Con questo emendamento comunque ci sarebbero benefici anche per Verbania, perché è fatto obbligo che almeno il 60 per cento dei canoni venga incassato dalle Province’’.