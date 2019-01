L'assemblea di Potere al Popolo Ossola esprime sconcerto rispetto alla gestione delle politiche comunali di Domodossola per quanto concerne alcuni temi di rilevanza anche nazionale, quali la sicurezza e le politiche sociali. Crediamo e affermiamo che non serva spendere migliaia di euro per installare ulteriori telecamere nel territorio comunale dal momento che i dati ci indicano una riduzione dei reati, nell'ambito del quale tuttavia persiste un trend in forte ascesa di reati commessi tra le mura domestiche. Razionalmente, al di là della propaganda, serebbe utile dirottare parte della spesa verso interventi mirati alle politiche sociali, con l'obiettivo di e debellare questa piaga che attanaglia nella maggior parte dei casi le donne e i minori.

Se invece l'installazione delle telecamere servisse come deterrente per ridurre la "microcriminalità del sabato sera" certo non si risolverebbe la vera natura del problema, ovvero la mancanza di prospettive ed alternative per i giovani. Investendo risorse nella direzione del potenziamento delle politiche giovanili con il fine di attenuare un certo tipo di cultura, marcata dall abuso di alcol e sostanze stupefacenti, si potrebbero ottenere dei risultati positivi andando a lavorare direttamente sulla causa del disagio.

Sempre più sovente balzano alla cronaca situazioni drammatiche riguardanti i giovani, se di emergenza proprio vogliamo parlare NOI di pap Ossola chiediamo si parta da questo.

(C.S.)