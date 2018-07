Pronto il cartellone della stagione teatrale de La Fabbrica

Prima stagione teatrale de La Fabbrica promossa e organizzata dalla nuova amministrazione di Villadossola con sindaco e assessore alla Cultura Bruno Toscani. Il primo cittadino con la consigliera Fausta De Rosa e l'impiegato Roberto Bassa questa mattina hanno presentato la nuova stagione, che partirà a novembre. “Non è stato facile, il ritardo imposto dall’appuntamento elettorale - ha detto Toscani - ci ha costretti ad un lavoro complesso e in tempi ristrettissimi, praticamente nel giro di un mese abbiamo organizzato un cartellone di livello. Gli spettacoli in abbonamento sono otto; tra i protagonisti attori di grandissima fama e altissimo valore, accompagnati da altri forse meno noti, ma sempre di qualità artistica”. Tra i personaggi famosi che calcheranno il palco del teatro Anna Maria Guarnieri, Michele Riondino, Angela Finocchiaro, Stefania Rocca. Nel cartellone ci sono testi leggeri e ironici ma anche rappresentazioni di testi classici e drammatici. Sono previsti due appuntamenti fuori abbonamento: uno spettacolo circense “La vrille du chat” di una compagnia belga di fama internazionale. La rappresentazione farà parte di una rassegna europea. Sempre fuori abbonamento anche uno spettacolo di danza con la messa in scena della tragica vicenda di Otello. Il primo spettacolo in programma sarà il 21 novembre “Il maestro e Margherita” con Anna Maria Guarnieri e Michele Riondino, il 9 dicembre “Alle 5 da me” con Gaia De Lurentis e Ugo Dighero, il 10 gennaio “Cyrano de Bergerac “con Jurij Ferrini, il 2 gennaio Angela Finocchiaro con “Ho perso il filo”, il 23 febbraio “Cognate” con Anna Valle e Anna Zago, il 21 marzo “Voci nel buio” con Lara Morante , “Chi è di scena “ con Alessandro Benvenuto e l'11 aprile “Squalificati” con Stefania Rocca. “Altri appuntamenti sono in via di definizione – ha detto il sindaco - e saranno presto presentati al nostro pubblico. Grazie al Circuito Regionale “Piemonte dal Vivo” e in particolare a Nadia Macis che ci ha affiancati con grande disponibilità e professionalità cercando di ascoltare ed esaudire le nostre richieste e aiutandoci ad allestire un cartellone di altissima qualità. Stiamo ormai chiudendo anche il cartellone degli spettacoli per le scuole. Grazie ai dipendenti del Comune di Villadossola che supportano il lavoro del teatro con seria e competente professionalità e alla Unione Montana delle Valli dell’Ossola che ha confermato la sua disponibilità a convenzionare personale per la gestione della stagione”. Il prezzo dell'abbonamento e degli ingressi è rimasto invariato. Confermata anche la navetta da Omegna e da Verbania se ci saranno abbonati. Dal 6 settembre al 30 sarà possibile confermare gli abbonamenti mentre dai primi di ottobre saranno in vendita i posti rimasti liberi.