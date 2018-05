Pronto il quesito per il referendum pro Lombardia

Il voto di ieri in Provincia ha avviato la procedura referendaria per il passaggio del Verbano Cusio Ossola alla Regione Lombardia. Una possibilità prevista dall'articolo 132 comma 2 della Costituzione.

Ricordiamo che la proposta era nata con le firme raccolte dal comitato "Diamoci un Taglio": 5200 adesioni in tutto.

La Provincia, all’unanimità dei presenti (era assente solo il consigliere Rino Porini) ha quindi redatto una delibera per avviare la procedura per l’indizione del referendum popolare. Delibera che approva anche il quesito da sottoporre agli elettori: “Volete che il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla regione Piemonte per entrare a far parte integrante della regione Lombardia?”.

La deliberazione è stata inviata ai sindaci dei Comuni della Provincia, al Presidente della Regione Piemonte e al Presidente della Regione Lombardia.