Provincia a piedi: parco auto da rottamare, mancano 7 mezzi per assicurare i servizi

VERBANIA - Il parco auto della Provincia del VCO è allo stremo: mancano all'appello sette mezzi (almeno) e le conseguenze di queste carenze sono anche serie. Il caso più eclatante è quello della Polizia Provinciale, costretta a sospendere la reperibilità perchè materialmente non ci sono i mezzi per operare sul territorio, ad esempio in soccorso alla fauna selvatica. Due Panda ormai risultano fuori uso, mentre un fuoristrada e una Y, ormai sono al limite e, per le ben note difficoltà finanziarie, l'Ente non può reintegrare i mezzi rottamati. «Il caso della Polizia provinciale è certo quello che fa più rumore - spiega il presidente Stefano Costa - ma in realtà il problema si ripresenta uguale per altri settori. Servirebbero due auto per i cantonieri e tre per gli altri uffici, questo per assicurare un minimo di continuità ai servizi ». La formula di un noleggio a lungo termine sembra quella più fattibile, ed è peraltro quella già utilizzata dalla Regione Piemonte per i funzionari che operano negli uffici distaccati. Sarà proprio la Regione, infatti, a dover intervenire "Ci sono fondi specifici - conclude Costa - per richieste che erano già state concordate anche con altre province. La risposta doveva giungere entro la fine di gennaio, speriamo che arrivi a fine mese».