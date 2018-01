Quattordici terremoti in Ossola nel 2017

‘’Nel corso del 2017 , grazie alla Rete Sismica Nazionale (RSN) sono stati localizzati 44459 terremoti sul territorio italiano e nelle zone limitrofe. Una media di oltre 120 eventi al giorno, 5 ogni ora’’. Lo dice una nota dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (NGV) . In pratica, nel 2017, in Italia è stato localizzato un terremoto ogni 12 minuti dalla sala di sorveglianza sismica dell’INGV.

‘’In realtà – spiega l’INGV - i terremoti che avvengono in un territorio sismico come quello italiano sono molti di più. Parliamo naturalmente di micro-terremoti, quelli che rimangono al di sotto della soglia di rilevamento. Pur essendo questa soglia di magnitudo molto bassa in Italia centrale (inferiore a 1.0 in molte aree),quando si installano delle reti più dense della RSN, come accaduto a partire dall’agosto 2016 nella zona tra Lazio, Umbria e Marche, l’INGV è in grado di rilevare e localizzare un numero di eventi fino a dieci volte superiore’’.

Dalla cartina pubblicata dall’Istituto risulta che in Ossola sono stati 14 i terremoti ‘captati’ dalle apparecchiature, tutti a cavallo tra le valli ossolane e la Svizzera, nella catena alpina ad est, cioè dalla Formazza a scendere sino all’Anzasca. Tutti terremoti che non hanno superato la magnitudo 2, quindi di bassa intensità e di difficile percezione.