Referendum, Chiamparino: ''La strada giusta è l'autonomia del VCO''

‘’La strada giusta è garantire l’autonomia al Verbano Cusio Ossola. Capisco il referendum pro Lombardia, perché forse si sono accumulate diverse questioni di malessere. Se mi chiedete se si poteva fare di più per il VCO, rispondo sì. Se mi chiedete se abbiamo penalizzato la vostra provincia rispondo no’’.

Attacca così il suo intervento a Tecnoparco il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, arrivato nel VCO ad un mese dal referendum che il 21 ottobre porterà alle urne i residenti della provincia che dovranno dire se vogliono restare in Piemonte o passare alla Lombardia.

Ad accoglierlo amministratori, politici, sindacalisti, industriali. Un’ora e mezza di confronto che ha visto Chiamparino ammettere che si respira malumore in questa terra che va al voto. Ma ricorda le difficoltà della Regione, ereditata con un netto disavanzo. Al presidente della Provincia Stefano Costa che fa notare il rischio che con l’attuale legge elettorale regionale il VCO non avrà più un rappresentante, Chiamparino ribatte invitando politici e amministratori a mobilitarsi: ‘’Deve nascere oggi il Manifesto di Verbania, una proposta, un impegno a modificare la legge affinché venga garantita in consiglio la rappresentanza di almeno un seggio per tutte le province piemontesi’’.