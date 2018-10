Referendum, FN Verbania: “Senza quorum perde la democrazia”

Il Fronte non condivide gli entusiastici comunicati di alcuni politici come Chiamparino, Borghi, Cristina, e altri che enfatizzano o interpretano la bocciatura del referendum per l'annessione alla Lombardia come una vittora della volontà popolare. E' esattamente il contrario ! Lo dimostra il forte scarto dei consensi a favore del SI sul 33% dei votanti : 83% contro solo il 17% dei NO. A parte Verbania con l' 82% , schiacciante consenso a Domo e Valli con l'89% e nella stessa Omegna con il 68% di SI. Con questi rsultati , se si fosse superato il Quorum è impensabile una prevalenza del NO. Dunque vittoria politica del SI. Ma ha perso la Democrazia e i Politici o i commentatori di turno lo sanno benissimo. Nella vicina Svizzera, esempio di Democrazia Direttta, ove i referendum sono il vero fondamento della volontà popolare, il quorum non esiste ! Lì chi non si è fatto un'idea sul quesito o non vuole esprimersi delega i votanti alla decisone. Nel VCO, pur considerando che chi non voleva schierarsi aveva l'opzione della scheda bianca, è prevalsa, per paura della reale volontà popolare, la campagna “porta a porta” dell'astensione e del boicottaggio politico.

Giorgio Tigano CapoGruppo Consiliare Fronte Nazionale a Verbania