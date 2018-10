Referendum, Luca Bona: “ALPI si propone come riferimento dell'Alto Piemonte”

L'associazione ALPI ha deciso di rispettare i cittadini e la comunità del VCO senza prendere, come è noto, una posizione nella campagna elettorale.



Questo perché il Referendum sul passaggio in Lombardia ci è sembrato strumentalizzato politicamente e organizzato da un comitato chiuso.

Questa sera registriamo l'annunciato fallimento del Referendum.



Crediamo che l'unico antidoto efficace per le problematiche del VCO e delle altre "terre di confine" sia l'Autonomia e la contestuale salvaguardia di realtà rurali ed aree montane.



In questo solco, da subito, si è mosso il nostro Presidente Luca Bona, in sede di Consiglio Regionale: suo è l'Ordine Del Giorno grazie al quale da oggi possiamo parlare di Autonomia Differenziata, Autonomia che vede le ultime battute in commissione proprio questa settimana e su cui Bona è impegnato per inserire le stesse prerogative che si assumono Lombardia e Veneto per le aree montane.



Senza dimenticare gli emendamenti inseriti nel nuovo testo unico per lo sviluppo rurale che tutelano le piccole e piccolissime imprese nei territori montani e rurali.



Chiediamo quindi all'Alto Piemonte di tornare unito per far valere le sue ragioni e i suoi diritti.

ALPI E' unico vero punto di riferimento per l'Alto Piemonte, poiché sta dimostrando di esserlo con i fatti.



C'è bisogno del contributo di tutti, il territorio è la nostra missione.