Referendum, Zanetta: '' 40 mila voti non possono essere dispersi''

Il Comitato Pro Lombardia non smobilita, anzi diventa permanente e promuoverà azioni a tutela del territorio come la richiesta di modificare la legge regionale che, così come è oggi, non garantisce un rappresentante al VCO.

Valter Zanetta e Luigi Spadone, ideatori del comitato Pro Lombardia, guardano avanti . Ricordano che i quasi 40 mila ‘SI’ raggiunti al referendum ‘’non sono poi così pochi’’. Analizzando il voto di domenica, Spadone spiega come i ‘SI’ siano stati raccolti soprattutto in Ossola, terra dove si è raggiunto il 34 per cento contro il 17,75 del Cusio e il 24 per cento del Verbano. ‘’A conferma della riconfermata tripolarità della provincia – aggiunge - . Ora, chiusa la parentesi Lombardia, il Comitato non smobilita perché 40 mila voti non possono essere dispersi. Faremo in modo che la Regione mantenga quello che ha promesso, sia sulla specificità montana che sulla legge elettorale. Chi amministrerà nel 2019 a Torino dovrà tener conto di questi 40 mila voti, che sono ben altro delle 5.300 firme raccolte che qualcuno denigrava. Prima di tutto dovranno darci i canoni idrici ma anche altre cose, sconto benzina compreso’’.

Il Comitato porterà in Provincia la proposta di legge per modificare la legge elettorale ma chiederà che l VCO venga trattato come Sondrio è trattata in Lombardia.

Valter Zanetta sostiene che il comitato ha combattuto contro Golia e che ‘’hanno fatto di tutto per metterci un freno’’. ‘’Ora si parte da un dato storico perché noi siamo andati più vicino all’obiettivo di altri referendum – dice Zanetta - . Il 17 per cento dei NO va identificato come nei voti del Pd e in quelli di un mezzo partito (il riferimento è a Forza Italia). Chi non è andato a votare l’ha fatto perché deluso dai partiti e dal voto in generale. La realtà è che solo il 17 per cento ha difeso la Regione Piemonte’’.

Dice che la Regione Piemonte è scesa in campo per contrapporsi al comitato col ‘’duplice ruolo di Reschigna, che di giorno dispensava finanziamenti come vicepresidente e di sera, svestiti i panni dell’assessore, dibatteva contro di noi’’.