Reschigna: "Il rilancio del Verbano Cusio Ossola passa dalla riscoperta dell’asse Loetchberg –Sempione"

Il rilancio del Verbano Cusio Ossola passa dalla riscoperta “dell’asse Loetchberg –Sempione come corridoio. Purtroppo da alcuni anni l’Ossola ha perso questa consapevolezza al contrario dei comuni sul versante sud della linea per Milano che si stanno accorgendo nel notevole aumento del transito di convogli merci con ricadute negative in fatto d’inquinamento acustico”. L’ha detto il vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna, concludendo l’ultima tavola rotonda del convegno “Passaggio a Nord Ovest” sulle “Prospettive del Verbano Cusio Ossola”. “Da anni il Vco non ragione più sulla logistica come 25 anni fa a proposito dello scalo Domo 2. Occorre recuperarla e occorre muoversi in un’ottica più ampia.”. Un’ottica che, a detta di Reschigna, non può più essere su scala solo regionale: “Le Regioni non possono contenere tutto. Ci vorrebbe una maggiore collaborazione tra Lombardia, Piemonte e Liguria che sono più connesse fra di loro di quanto non lo siano Lombardia e Veneto, invece si privilegia l’appartenenza politica”.

Un’appartenenza politica che penalizza in fatto di logistica proprio il nord ovest. Sull’argomento si cono detti concordi i tecnici che hanno partecipato alla penultima tavola rotonda della giornata su “Logistica-Trasporti-Mobilità”. Le infrastrutture verso nord est, questo il loto ragionamento, a poco a poco si fanno. Si farà anche il tunnel al Brennero. Mentre in direzione della Francia la Tav è ferma, il terzo valico viene rimesso in discussione, Con il rischio che il nordovest venga tagliato fuori e si punti ad un collegamento diretto con Budapest aggirando l’ex-triangolo industriale.

L’assessore ai Trasporti di Verbania, Laura Sau, ha detto che “Verbania s’aspetta il miglioramento dei collegamenti con Milano e con Torino. Gran parte dei nostri pendolari, non solo verbanesi ma di tutta la provincia gravitano su Milano. Per questo, oltre ad un aumento delle corse, è vitale che a Verbania si fermi l’ex Cisalpino, oggi Eurocity”.