Riscoperta della canapa, musica, arte e gastronomia alla 'Agri-cultura fest''

Musica, cultura, tradizioni. C’è di tutto nella giornata di festa in programma domenica 9 settembre tra Vallesone, La Quana e La Tensa, le frazioni sulla strada che da Domodossola sale al Lusentino. E’ la seconda edizione di ‘’Agricultura fest’’ (che l'anno scorso vide il contributo attivo del compianto Luciano Falcini) che vede prim’attori i titolari dell’agriturismo La Tensa, la neonata Pro Loco di Vagna e i residenti della zona.

Musica dal vivo, un giro enogastronomico, angoli dedicati all’arte e alle tradizioni.

Grazie agli esperti di Canapa Marche si potrà assistere agli incontri sul tema ‘’Coltivare la canapa: tecniche e prospettive economiche’’. Un ritorno alle origini, perché già una volta a Vallesone c’era il canapaio. Al via anche un progetto, che gode della collaborazione di tre università, per realizzare 10 campi sperimentali e rafforzare il rapporto canapa-turismo.

Tornando alla festa alle ore 10 a Vallesone la presentazione della nuova pro loco (che vanta già 100 soci) e la premiazione di due persone che molto hanno fatto per il territorio: Maria Falcioni e Dino Comazzi; a La Quana sarà aperta la mostra di Avio Aleotti. Poi alle 12 apertura della cassa a La Tensa per il giro enogastronomico che propone assaggi e stand di prodotti locali a chilometro zero e delle Marche. Alle 14 musica con Alex Gariazzo e Michele Guaglio e alle 15 l’incontro sulla canapa. Alle 17 si parlerà di erbe officinali.

Vallesone, La Quana e La Tensa ospiteranno altre mostre: quella di pittura di Sergio Franzini e quella di vestiti e corredi d’una volta, indumenti fatti appunto di canapa; poi la mostra di sculture di Avio Aleotti a La Quana e, a La Tensa, spazio alle fotografie del Fotoclcub di Verbania, alle sculture di Nicola Cozzio e ad ’’Intrecci contemporanei in un antico borgo’’ di Marzia Ferrari con interventi diretti sul territorio utilizzando quello che il bosco offre; una forma d'arte nota come 'Land art''.

L’invito ai partecipanti alla festa (che sarà sospesa solo in caso di forte maltempo) è di lasciare l’auto a Vallesone e percorrere a piedi gli 800 metri che portano a La Quana e a La Tensa.